В Донском в местную думу не прошёл ни один коммунист

В Донском по итогам выборов в Собрание муниципальных депутатов не прошёл ни один представитель КПРФ.



15 мандатов достались представителям «Единой России», по мандата — ЛДПР и самовыдвиженцам.

1 округ: Игорь Кострыкин («Единая Россия»), Михаил Смирнов (самовыдвиженец), Анатолий Бачинин («Единая Россия»), Валентина Маркова («Единая Россия»), Юлия Марешина («Единая Россия»).

2 округ: Татьяна Советова («Единая Россия»), Светлана Макарова («Единая Россия»), Евгений Мишков («Единая Россия»), Алексей Выставкин («Единая Россия»), Андрей Чекутов (ЛДПР).

3 округ: Елена Александрова («Единая Россия»), Андрей Караваев («Единая Россия»), Юрий Леонов (самовыдвиженец), Дмитрий Ламзин («Единая Россия»), Юлия Монакова («Единая Россия»).

4 округ: Наталья Москвина («Единая Россия»), Александр Абрамов (самовыдвиженец), Ольга Каширина («Единая Россия»), Роман Кузнецов (ЛДПР), Вадим Кортушов («Единая Россия»).

В выборах участвовали 20 кандидатов от «Единой России», 13 от КПРФ, 11 самовыдвиженцев, 6 представителей ЛДПР и 1 кандидат от «Справедливой России».