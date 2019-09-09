В Тулу едет либертарианец Михаил Светов

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов приедет в Тулу.



20 сентября он выступит здесь с лекцией. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на мероприятие, вход бесплатный, место проведения пока уточняется.

Либертарианская партия — один из организаторов митингов и шествий в знак протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также фабрикации уголовных и административных дел и ареста людей по делу о массовых беспорядках.

31 июля Пресненский суд Москвы дал Михаилу Светову 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга. Политика задержали 30 июля после переговоров в мэрии о месте проведения акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Мэрия согласовала ее на проспекте Сахарова, а партия настаивала на Лубянской площади. Стороны не смогли договориться, поэтому либертарианцы отказались от акции.