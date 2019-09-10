Член московского городского комитета КПРФ Михаил Чистый отметил низкую явку на выборах в Тульской области и назвал победу «Единой России» и её «политических пособников» нелегитимной.



«Если мы обратим внимание на количество граждан России, пришедших на избирательные участки, то убедимся в несостоятельности утверждений о якобы произошедшей сокрушительной победе „единороссов“ и их политических пособников», — заявил он.

Средняя явка избирателей в Единый день голосования 8 сентября по России составила 41,2%.

«Если мы проанализируем итоги голосования на местах, то увидим, что аналогичная картина наблюдалась в большинстве регионов, в которых прошли выборы. Так, в Астраханской области явка избирателей составила 33,52%, в Сахалинской — 37,37%, в Липецкой — 46,7%, в Челябинской — 42,35%, в Курской — 41,56%, в Мурманской — в районе 32%, в Волгоградской — 33,98%, в Тульской — 31,87%. Примерно то же самое наблюдалось в республике Марий Эл (29,34%), на Алтае (44,25%), в Забайкальском крае (35,07%), в Хабаровском крае (34,79%), в Санкт-Петербурге (30,08%) и т. д. Всё это доказывает, что большинство избирателей фактически предпочло „голосование ногами“. Не придя на выборы, они тем самым заявили о своём недоверии всем участникам политического процесса, включая „партию власти“», — подчеркнул Чистый.

Напомним, в Тульскую областную Думу седьмого созыва прошли 27 кандидатов от «Единой России», 2 кандидата от КПРФ, по 1 — от ЛДПР, «Справедливой России», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России». Явка составила 31,87%.

В Тульскую городскую Думу шестого созыва прошли 26 кандидатов от «Единой России», 3 — от КПРФ, по 2 — от ЛДПР и «Справедливой России», по 1 — от «Партии пенсионеров» и «Российского общенародного союза». Явка составила 24,74%.

При этом по состоянию на 18:00 мск явка на выборы по Тульской области составляла 26,9% избирателей, по Туле — 19,65%.