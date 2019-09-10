В Тульском кремле ловят выпивох

В тульской полиции рассказали об охране общественного порядка в историческом центре города.



Как сообщили в УМВД, полицейские несут службу круглосуточно в пеших нарядах и на электрокарах. Вся территория оборудована системой видеонаблюдения, которая позволяет выявлять нарушения.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин регулярно лично проверяет работу полицейских нарядов и даёт сотрудникам инструктаж не допускать нахождения в центре Тулы нетрезвых граждан.

Тех, кто появляется на набережной, в Тульском кремле и на улице Металлистов в состоянии опьянения или распивает алкоголь, доставляют в отдел полиции для разбирательства и составления административного протокола.



