Аномалия Игоря Панченко: тульский сенатор подпортил рейтинг «Единой России»

«Отстранённость» тульского сенатора Игоря Панченко сказалась на результате «Единой России» в Алексине.



«Не везде в Тульской области итоги выборов оказались оказались блестящими. Так, член Совета Федерации Игорь Панченко в округе №13 (часть Алексина) едва набрал 47% голосов, а за партию „Единая Россия“ и вовсе проголосовали лишь 42,94%. В то же время, в соседнем округе №14, который также охватывает часть Алексина, положение партии существенно лучше, и процент даже несколько выше общеобластного - 50,61%. В данном округе победил Сергей Харитонов (56,63% — „ТА“).

Разница в 7,5% заставляет задумываться об эффективности работы сенатора Панченко на местах. Создалось впечатление, что эти выборы оказались малоинтересны Игорю Владимировичу, и общение с жителями, реальная помощь и работа свелись практически к нулю», — написала «Тульская пресса».

Эту же статью перепечатало интернет-издание SM-News, в другом материале назвав результат Панченко «аномалией».

Интересно, что оба СМИ принадлежат депутату Собрания депутатов Новомосковска, члену «Единой России» Илье Степанову. На выборах 2019 года Степанов, как и его однопартиец Панченко, баллотировался в депутаты Тульской областной Думы — по 12-й региональной группе.

Позже статьи была удалены, но сохранилась перепечатка на «Рамблере».

Если судить объективно, результат Игоря Панченко в 47,32% голосов не самый худший (шесть единороссов набрали меньше по своим округам), но и реальных конкурентов на выборах у него благодаря суду не было.