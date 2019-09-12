Елена Гребнева получила награду «за заслуги перед Тулой»

Координатор «Бессмертного полка» в Тульской области Елена Гребнева получила почётный знак «За заслуги перед городом».



Награду ей вручил глава администрации Тулы Евгений Авилов 6 сентября на церемонии награждения достойных граждан в Городском концертном зале.

Пресс-служба правительства Тульской области отметила, что награду Гребнева получила за серьёзный вклад в социально-экономическое развитие Тулы.

Елена Гребнева в 2019 году выдвигалась на выборах в Тульскую областную Думу по второй территориальной группе.