Тульский активист обнаружил на выборах «схему из 90-х»

Тульский активист, видеоблогер Никита Баринов, который участвовал в выборах в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса, пожаловался на нарушения при выездном голосовании.



Баринов выдвигался в Тульскую городскую Думу от «Российского общенародного союза», но не был допущен из-за признания нескольких собранных подписей недостоверными. От «РОСа» прошёл всего один кандидат — Владимир Тимаков.

«У меня на участке 2209 был „схематоз“ из 90-х годов!!! Я был ЧКПСГ от КПРФ и ещё один наблюдатель от КПРФ, специально для того, что бы ходить с мобильной урной. В журнал было вписано 24 человека на голосование вне участка, к ним ходила комиссия с наблюдателями, два раза ходила, всего 11 и 9 человек из записанных проголосовало в две урны. А вечером оказалось, что есть третья урна, в которой ещё 32 голоса и есть вторая „тайная“ комиссия во главе с замом председателя УИК, про которую никто из наших наблюдателей не знал! Куда они ходили и за сколько секунд собрали голоса не известно! В итоге, по этим трем урнам, вне помещения у нас проголосовало более 10% от голосов участка... и нашу жалобу на это НЕ приняли», — написал активист на своей странице в фейсбуке.