Кимовский глава ушёл в отставку

Глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов ушёл в отставку по собственному желанию.



Его отставку приняло собрание депутатов Кимовского района. Исполнять обязанности Фролова будет первый замглавы администрации Татьяна Ларионова.

Сообщается, что Эдуард Фролов планирует продолжить работать в системе образования. Перед тем, как возглавить кимовскую администрацию в 2012 году, он работал директором СОШ №61 в Узловой, заместителем главы администрации Узловского района, возглавлял Новомосковский комитет по образованию, департамент образования министерства образования и культуры Тульской области.