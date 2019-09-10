Алексинская свалка пластика ещё не ликвидирована, фабрика обещает вывезти эти отходы в Калугу и Воронеж

В Алексине всё ещё не ликвидировали незаконную свалку пластиковых отходов.



Об этом сообщают местные жители.

Директор Алексинской бумажно-картонной фабрики Сергей Гомзяков рассказал тульским «Вестям», что уже заключены контракты на утилизацию отходов на полигонах в Калужской и Воронежской областях. Туда планируется отправить и складированный пластик.

Напомним, в июле алексинские общественные активисты обнаружили рядом с лесопосадкой свалку пластиковых отходов выше человеческого роста.

Промышленные отходы находятся на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 с видом разрешённого использования «для размещения производственных и административных зданий, строений» в черте города — в 300 метрах от жилых домов и в 50 метрах от садоводческого товарищества.

Во время общественного рейда вместе с журналистами активистов задержали сотрудники службы безопасности фабрики в связи с «незаконным проникновением на частную территорию».

В свою очередь общественники обратились в полицию и прокуратуру, проблему взяло на контроль министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Прокурорская проверка показала, что отходы производства складировались на земельном участке при отсутствии разрешительных документов.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), которые направлены на рассмотрение в уполномоченные органы.

В адрес руководителя фабрики внесли представление об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления. Фабрике грозит штраф в размере 10-30 тысяч рублей. Результатов проверки управления Росприроднадзора пока нет.

В сентябре 2019 года на Алексинской бумажно-картонной фабрике открылось новое производство. Хочется надеяться, что таких грубых нарушений природоохранного законодательства здесь больше не допустят.