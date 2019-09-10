Кто претендует на разыгранные партиями мандаты в Тульскую областную Думу

В избирательной комиссии назвали имена вероятных обладателей мандатов в Тульской областной Думе седьмого созыва, которым они достанутся по итогам голосования за партийные списки.



Это показавшие наилучший результат лидеры территориальных групп. От «Единой России» на мандаты претендуют Михаил Дёмин, Марина Карташова, Марина Левина, Валерий Кравцов, Александр Ковалёв, Илья Степанов. От КПРФ — Максим Дронов и Светлана Белоус, сообщили «Тульские новости».

Напомним, в облдуму прошли 21 одномандатник от «Единой России»: Денис Бычков (57,62%), Александр Рем (70,80%), Николай Попов (60,31%), Марина Белькова (66,87%), Екатерина Толстая (45,92%), Егор Атанов (68,05%), Михаил Грязев (68,49%), Юрий Кондрашов (48,44%), Николай Воробьёв (63,73%), Дмитрий Афоничев (57,23%), Юрий Цкипури (39,87%), Сергей Судницын (33,98%), Игорь Панченко (52,35%), Сергей Харитонов (56,43%), Михаил Иванцов (45,91%), Илья Курилов (39,42%), Алексей Эрк (63,34%), Алексей Альховик (37,67%), Сергей Белов (53,87%), Дмитрий Коженкин (62,50%), Галина Алёшина (66,05%).

Также победу по одномандатным округам одержали Александр Балберов из ЛДПР (36,17%), Андрей Мазов из «Партии роста» (33,34%) и Сергей Гребенщиков из «Справедливой России» (30,85%).

Остальные 12 мандатов распределяются по единому избирательному округу: 6 из них получила «Единая Россия», 2 — КПРФ, по 1 — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России».