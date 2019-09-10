При ремонте музея-усадьбы «Ясная Поляна» недосчитались 64 млн рублей

В Тульской области суд вынес приговор бывшему главному инженеру музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».



63-летний мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

16 ноября 2015 года Минкульт России заключил договор с подрядчиком о выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в «Ясной Поляне». В период с 16 ноября 2015 года по 21 декабря 2017-го на расчётные счета организации необоснованно были перечислены деньги за фактически не использованные оборудование и песок на 64 млн рублей.

На главного инженера, который осуществлял технический надзор и строительный контроль, завели уголовное дело. Как сообщили в СУ СК по Тульской области, его вина подтвердилась протоколами допросов, обысков, выемки и заключениями экспертов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности в государственных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.