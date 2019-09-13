Сельхозпредприятие работало в Суворовском районе с нарушениями

В Тульской области по требованию природоохранной прокуратуры устранили нарушения земельного законодательства и законодательства о ветеринарии.



В ходе проверки по обращению жителей деревни Михайловка Суворовского района было обнаружено, что ООО «Агрофармтрест» допускает складирование отходов производства на землях сельскохозяйственного назначения. При строительстве лагун для хранения навоза крупного рогатого скота было произведено самовольное снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы.

Вопреки требованиям законодательства о ветеринарии отсутствуют дезинфекционные коврики и ванночки в животноводческих помещениях, обслуживающий персонал предприятия не обеспечивается спецодеждой. Перемещение биологических отходов на крематор осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов.

Руководителю предприятия было внесено представление. Нарушения устранены в полном объёме, четыре должностных лица общества привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ио управляющего фермой привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных), ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), ч. 2 ст. 8.6 (уничтожение плодородного слоя почвы), ч. 2 ст. 8.7 (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 76 тыс. рублей.

В феврале 2019 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с учредителем ООО «Агрофармтрест» Сергеем Ереминым на инвестиционном форуме в Сочи. Компания заявила о намерениях создать в Суворовском районе племенную ферму крупного рогатого скота и построить завод по переработке молока и производству спортивного питания. Объём инвестиций оценивался в 1 млрд рублей. В 2018 году ООО «Агрофармтрест» построила животноводческий комплекс.