Тульская область оказалась в числе регионов-аутсайдеров по росту реальных доходов населения.



Такие данные привела «Российская газета», опубликовавшая документ Росстата по итогам первого полугодия.

В лидерах оказались Москва, Московская область, Свердловская, Сахалинская и Магаданская области, Забайкалье и Камчатка. В аутсайдеры, помимо Тульской, попали Костромская, Ярославская и Ивановская области.

В Тульской области реальные денежные доходы населения составили 96,2% по отношению к уровню 2018 года, а потребительские цены выросли на 101,7%.

При этом в Центральном федеральном округе отмечена самая высокая номинальная средняя зарплата — 58,8 тыс. рублей. Однако если в Подмосковье она составляет 54,2 тыс. рублей, то в Тульской — 36,4 тыс. рублей, а в Ивановской и Тамбовской областях — 24,6 тыс. и 27,5 тыс. рублей соответственно.

Если в чём Тульская область и оказалась в лидерах, так это традиционно в сокращении населения. По сравнению с 2018 годом естественная убыль составила 8,6% — это худший показатель в ЦФО.

В целом по России вырос разрыв уровня бюджетной обеспеченности регионов, отметили в «РГ». Также заметны различия в уровне инфляции. В частности, вклад в рост разнородности темпов инфляции внесло повышение тарифов на утилизацию мусора, неодинаковым было и влияние повышения НДС. Например, в Тульской области вывоз мусора оказался в два раза дороже, чем в Орловской.