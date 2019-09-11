Управление ФСИН по Тульской области возглавил фигурант «списка Магнитского»

Начальником управления ФСИН по Тульской области назначен Иван Прокопенко. Соответствующий указ 7 сентября 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.



Ранее Прокопенко возглавлял «Кремлёвский централ» (СИЗО-1 — изолятор для высокопоставленных заключённых) и работал заместителем начальника оперативного управления ФСИН.

Предыдущий глава УФСИН Юрий Краснов был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным 6 ноября 2018 года после проверки федеральной комиссии.

Иван Прокопенко является фигурантом «списка Магнитского», он находится под санкциями США. Именно Прокопенко решил перевести юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского за неделю до плановой операции из «Матросской тишины» в СИЗО-2 «Бутырка», где тот скончался 16 ноября 2009 года. Смерть Магнитского вызвала большой общественный резонанс.

В 2011 году Совет по правам человека при президенте РФ предположил, что Прокопенко препятствовал лечению юриста.

Эксперты Российского федерального центра судмедэкспертизы Минздравсоцразвития выявили недостатки медицинской помощи, оказывавшейся арестованному в период его содержания под стражей, воспрепятствовавшие своевременной диагностике имевшихся у него хронических заболеваний. В связи с этим Сергею Магнитскому не было назначено своевременное и соответствующее лечение.

По данным Генпрокуратуры, смерть 37-летнего Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе).

По версии следствия, в сентябре-октябре 2007 года Магнитский вместе с сообщниками при помощи мошенничества с налоговыми декларациями похитил из госбюджета 5,4 млрд рублей. Инвестфонд Hermitage, в свою очередь, утверждает, что 5,4 млрд рублей налогов, уплаченные государству его компаниями, украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники правоохранительных органов. С кражей этих денег фонд и связывает уголовное преследование Магнитского.

По итогам независимого расследования обстоятельств гибели Магнитского рабочая группа СПЧ сочла, что дело против юриста Hermitage Capital было сфабриковано в правоохранительных органах.