В тульском посёлке жители вызвали полицию из-за того, что местная администрация решила сдать баскетбольные столбы и трибуну в цветмет

В посёлке Товарковский Богородицкого района Тульской области срезали баскетбольные столбы и железную трибуну.



Они были установлены на улице Трудовая ещё в 1960-е годы Товарковским сахарным заводом.

Как сообщила видеоблогер Марина Ширина, 8 сентября глава администрации МО Товарковское Нина Жилякова позвонила приёмщику цветных металлов и дала добро на снос столбов и трибуны. Местные жители вызвали полицию.

«Зачем ломать, если вы ничего не будете делать. Люди очень возмущены. Обычно на этих трибунах играли дети. А сейчас где им играть, на земле? Мои соседи все возмущены. Остались только футбольные ворота, везде бурьян. У нас для детей нет спортивных сооружений, три километра добираться надо до ФОКа или футбольного поля. Я буду обращаться к губернатору Алексею Дюмину», — рассказала она.

Как пояснили в администрации Богородицкого района, демонтированное сооружение было бесхозным и находилось в аварийном состоянии. На вырученные от металла средства чиновники пообещали приобрести элементы детской игровой площадки и установить их возле Дома культуры.