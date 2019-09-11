В тульском отделении ЛДПР ещё не распределили мандаты

Внутри тульского регионального отделения ЛДПР ещё не распределили мандаты в областную Думу.



Об этом сообщил лидер ЛДПР в Тульской области Александр Балберов.

«Кто и от какой партии зашёл, я пока не знаю, говорить о курсе и составе новой областной Думы рано. Даже мы не знаем, кто из наших членов партии куда пойдёт. Внутри ЛДПР мандаты пока не распределены. В начале следующей недели всё будет закончено, потому что уже нужно работать», — приводит его слова «Тульская пресса».

По итогам выборов ЛДПР набрала 10,39% голосов по единому избирательному округу, сам Балберов набрал 36,17% по округу №19. У ЛДПР в облдуме будет одно кресло.

По закону мандат должен получить лидер по территориальной группе, показавшей лучший результат. ЛДПР набрала 3 003 голоса по округу №9 Ильи Киндеева. Александр Балберов одержал победу по одномандатному избирательному округу №19, набрав там 5 056 голосов.