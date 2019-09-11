Туляки поддерживают Дюмина больше, чем Путина, и не очень любят «Единую Россию»

Фонд «Петербургская политика» оценил, насколько поддержка президента РФ Владимира Путина отличается от поддержки назначенного им главы региона на выборах в разных регионах России.



Так, оказалось, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин на выборах в 2016 году набрал больший процент голосов, чем президент в 2018-м — 84,17% против 79,2%.

Если говорить о результатах партии власти «Единая Россия», то в Тульской области в 2019 году за партсписок «ЕР» в городском совете проголосовали 50,27%, а в региональном парламенте — 53,02%, а в Туле — 37,45% и 50,27% соответственно.