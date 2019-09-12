Российское правительство отменит 20 тысяч советских актов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до середины ноября 2019 года подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года.



Под постановление попадут более 20 тысяч актов, в том числе декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».

Отмечается, что данная реформа является частью изменений контрольно-надзорной деятельности. Её основой станет полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований, отсечение устаревших и исключение дублирующих норм.