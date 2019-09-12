Кто войдёт в состав Тульской городской Думы шестого созыва

Стало известно, кто получит мандаты депутатов Тульской городской Думы шестого созыва по итогам Единого дня голосования 8 сентября.



В состав фракции «Единая Россия» войдут Евгений Смолянинов, Владимир Абакумов, Елена Тимохина, Дарья Герасимова, Инна Шевелёва, Никита Бурвиков, Олег Погорелов, Дмитрий Федотов, Евгений Авилов, Александр Бороненко, Ирина Рублевская, Олег Рогожин, Ольга Фадеева, Владимир Суслин, Александр Фаистов, Надежда Козьякова, Сергей Конов, Анастасия Дементьева, Ольга Зайцева, Александр Швыков, Ольга Слюсарева, Ирина Симонова, Алексей Ионов, Сергей Кожевников, Андрей Гурьянов, Михаил Ларкин.

КПРФ будут представлять Владимир Исаков, Алексей Лебедев и Сергей Комлев; ЛДПР — Илья Киндеев и Александр Маринков; «Справедливую Россию» — Анатолий Кузнецов и Дмитрий Шишкин; «Российский общенародный союз» — Владимир Тимаков; «Партию пенсионеров» — Владимир Ростовцев.