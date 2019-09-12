Областных депутатов «на зарплате» в Туле станет больше

12 сентября на экстренном заседании Тульской областной Думы шестого созыва депутаты приняли ряд документов.



Были приняты поправки в Устав, закон Тульской области «О статусе депутата Тульской областной Думы» и регламент облдумы.

Число депутатов, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной (оплачиваемой) основе, выросло с 10 до 13 человек. Перечень государственных должностей Тульской области было предложено дополнить должностью заместителя председателя комитета Тулоблдумы.

Деньги будут получать председатель облдумы, его заместители, председатели комитетов. Закон вступит в силу в силу со дня первого заседания Тульской областной Думы седьмого созыва.

В 2014 году губернатор Тульской области (на тот момент) Владимир Груздев стал инициатором законопроекта, которым число «платных» депутатов сокращалось с 17 до 9.

В 2018 году на содержание депутатов Тульской областной Думы и работников учреждения из регионального бюджета ушло 129 млн рублей, ещё 35 млн потратили на выплаты по листам временной нетрудоспособности. Содержание помещения и оборудования обошлось почти в 14 млн рублей, по 7 млн рублей ушло на СМИ и прочие расходы, 1 млн рублей — на услуги связи.

Напомним, 8 сентября в Тульской области прошли выборы депутатов областного парламента. В облдуму прошли 33 депутата: 27 — от «Единой России», 2 от КПРФ, по 1 — от ЛДПР, «Справедливой России», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».