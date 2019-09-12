В Тульской области нет желающих возглавить Заокский район

17 сентября в Тульской области должна собраться комиссия, которая рассмотрит заявки кандидатов на должность главы администрации Заокского района.



Напомним, бывший глава Николай Тимаков покинул пост в феврале 2019 года по собственному желанию — он решил заняться бизнесом.

Как сообщили «Тульские новости», на данный момент на участие в конкурсе, который продлится до 13 сентября, не подано ни одной заявки. Победителя конкурса должны определить 27 сентября.

Заокский район — один из самых проблемных, из-за близости к Москве здесь процветает земельное мошенничество с «лакомыми» участками, а главы муниципалитетов регулярно становятся фигурантами уголовных дел.