Туляк разбился, спускаясь из окна по простыне

39-летний житель Тулы получил травмы спускаясь по простыне из окна дома №3 по улице Дмитрия Ульянова.



Происшествие случилось вечером 11 сентября. Мужчина слезал с третьего этажа, но сорвался и упал вниз, получив закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и предплечья.

Пострадавший госпитализирован, подробности случившегося выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее в начале сентября в Туле трое человек выпали из окна. 22-летний мужчина погиб, упав с балкона 14-го этажа одной из многоэтажек на улице Немцова. На улице Тимирязева обнаружили тело мужчины, упавшего с 4-го этажа, а на улице Пузакова — тело 41-летней женщины, упавшей со 2-го этажа.