Рогозин-младший возглавил застройку бизнес-партнёров брата Дюмина

Сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» в Москве.



Об этом сообщили в группе компаний «Киевская площадь», которая реализует проект.

«Киевская площадь» — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России, доход от аренды в 2018 году составил $1,6 млрд. Группе принадлежит 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 тыс. кв. м складов, гостиница на 1500 номеров.

ЗАО «Киевская площадь» принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые являются бизнес-партнёрами брата губернатора Тульской области Алексея Дюмина Артёма

В апреле 2019 года Алексей Рогозин покинул посты вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации и гендиректора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина. Он занимал должность вице-президента ПАО «ОАК» с 14 марта 2017 года, а должность генерального директора ПАО «Ил» с 29 апреля 2017 года.

До этого Рогозин-младший работал замначальника департамента имущественных отношений Минобороны, замгендиректора группы компаний «Промтехнологии» и гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области. В 2011—2016 годах он был депутатом Мособлдумы.