Евросоюз на полгода продлил санкции против российских физлиц и компаний

Евросоюз на полгода продлил индивидуальные санкции в связи с действиями России на Украине.



Под санкциями находятся 170 физических и 44 юридических лиц в России и на Украине. Их обвиняют в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ограничения будут действовать до 15 марта 2020 года. Они предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Санкции были введены в марте 2014 года и регулярно продлевались на полгода.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин находится под санкциями США, Канады и Украины.

Сообщалось, что Алексей Дюмин командовал силами спецопераций в 2014 году в Крыму. Также, по неофициальной информации, он занимался эвакуацией президента Украины Виктора Януковича. Это подтверждал экс-офицер МВД Украины, один из координаторов действий силовиков по присоединению Крыма к России Владимир Мерцалов. О том, что Дюмин много сделал для Крыма, заявлял и действующий глава Республики Сергей Аксёнов.

Также под санкциями находятся тульские оборонные предприятия, в частности, Конструкторское бюро приборостроения, «Сплав», «Базальт» и другие. Под санкциями находится владелец «Тульского патронного завода» олигарх Игорь Ротенберг.