Тульская область оказалась одним из самых возрастных регионов России. Такие данные представил Росстат.



Согласно исследованию, в 2018 году средний возраст россиянина составил около 40 лет, в начале 2009-го он равнялся 38,8 года.

В пятёрку самых молодых регионов попали Чечня: (средний возраст 28,6 года), Тува (29,7), Ингушетия (31,5), Дагестан (32,9) и Ямало-Ненецкий автономный округ (33,9).

Наиболее возрастными оказались Тамбовская (43,4 года), Тульская (43,3), Рязанская (42,7), Пензенская область (42,6) области, а также Москва (42,3).

Разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в 2018 году составила пять лет, достигнув уровня 37,26 и 42,41 года соответственно.