В Тульской области будут судить многодетную мать, протащившую полицейского на капоте машины (видео)

Одоевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая обвиняется в применении насилия по отношению к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и управлении автомобилем в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ).



По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемая, будучи по градусом, ехала за рулём автомобиля в посёлке Дубна. Её остановили сотрудники полиции, однако женщина заблокировала двери и окна машины и около часа не хотела выходить из машины и предъявлять документы.

Кроме того, она попыталась скрыться и совершила умышленный наезд на сотрудника полиции. В это время в салоне машины находился её 1,5-годовалый сын.

Полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и применить физическую силу, чтобы изъять ребёнка из рук неадекватно ведущей себя женщины.

В ходе проверки было установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. Также она лишена права управления транспортным средством и имеет множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.