В Венёве установят памятник царю

В Венёве появится памятник императору Александру II.



Его разместят в сквере у здания детской школы искусств, в котором царь ночевал во время своей поездки из Рязани в Тулу.

В конце июля на здании школы разместили копию картины «Визит цесаревича Александра Николаевича в Венёв 17 августа 1837 года».

С инициативой установить памятник выступил местный краевед Денис Махель. Бюст императора и постамент были переданы благотворителем районной администрации.

В течение сентября сквер полностью благоустроят, после чего начнут установку памятника.