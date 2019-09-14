Тула и Новомосковск попали в рейтинг 200 городов России по удовлетворённости жителей работой общественного транспорта.



Исследование проводил портал Domofond.ru. В опросе приняли участие 90 тысяч человек. Гражданам по шкале от 1 до 10 предлагалось оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моём районе».

Больше всех удовлетворены общественным транспортом жители Тюмени, Северска (Томская область) и Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). Самые недовольные граждане проживают в Шахтах, Каменске-Шахтинском (оба — Ростовская область) и Киселёвске (Кемеровская область). Тула оказалась на 63-м месте, Новомосковск — на 145-м.