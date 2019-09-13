Политологи: Грязные, скандальные выборы уронили рейтинг Дюмина

Глава Тульской области Алексей Дюмин потерял позиции на «Бирже губернаторов» в связи с прошедшими 8 сентября выборами, считают политологи.



Об этом сообщил информационный ресурс «Политброкер». Также ухудшились позиции Олега Коновалова (Хакасия), Сергея Левченко (Иркутская область) и Сергея Собянина (Москва).

«Редко попадает в список аутсайдеров глава Тульской области Алексей Дюмин, но в регионе прошли настолько грязные и скандальные выборы, что это не могло не повлиять на рейтинг губернатора», — отметили политологи.

При этом председатель облизбиркома Павел Веселов заявил, что в регионе на выборах не было нарушений.

«Выборы в Тульской области прошли при явке избирателей 31,87%, открыто и без нарушений», — озвучил он на оперативном совещании под председательством губернатора.

Напомним, на выборы в Тульской области не допустили 13% кандидатов, как и в Москве. Не был допущен ни один самовыдвиженец (в том числе проявивший самостоятельность представитель «Единой России» Дмитрия Голомысова).

Ряд оппозиционных кандидатов были зарегистрированы, но затем сняты судом по искам их конкурентов. В связи с этим кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Юрий Корецких устроил голодовку прямо перед местным «белым домом».

По итогам Единого дня голосования Тульская область оказалась регионом, показавшим наибольший процент надомного голосования. Члены избиркомов пришли с переносной урной домой к 18,13% избирателей (на 4,14% больше по сравнению с выборами 2014 года). При этом наблюдатели выявляли множество нарушений именно при выездном голосовании.