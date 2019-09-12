В Тульской области в суде применили силу к адвокату, защищавшему политзаключённых (видео)

В Тульской области приставы силой выволокли из суда московского адвоката Дмитрия Сотникова.



Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке правозащитница Ирина Яценко.

Сотников приехал защищать Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в распространении наркотиков. На заседании 12 сентября должны были допрашивать секретных свидетелей. Однако судья Любовь Соловьева отказалась допустить адвоката к процессу, несмотря на предъявленный ордер. Когда Сотников начал возражать, по словам Яценко, судья позвала приставов и велела им вывести юриста за дверь.

На видеозаписи, снятой в суде экспертом фонда «В защиту прав заключенных» Олегом Дубровкиным, видно, что приставы жёстко задерживают адвоката, а затем в наручниках волокут за руки по полу. Сейчас адвоката повезли в травмпункт, а затем должны доставить в Следственный комитет.

По словам правозащитников, они пытались, но не могли дозвониться до палаты адвокатов Тульской области — все телефоны, в том числе мобильные, отключены. Сейчас к Сотникову выехала новомосковский адвокат Светлана Заводцова.

UPD. 23:00. В травмпункте у Дмитрия Сотникова зафиксировали синяк на лице, а также ушибы уха и плеча. После этого силовики повезли адвоката обратно в суд, а затем обещали доставить в Следственный комитет.

Адвокат Дмитрий Сотников защищал одного из фигурантов «московского дела» — Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках. Ранее он неоднократно защищал политических заключённых.

Сотников был адвокатом руководителя тульского отделения партии «Яблоко» Владимира Дорохова, на которого из-за поста в фейсбуке подал в суд сотрудник Центра по противодействию экстремизма УМВД Александр Мороз. Полицейский просил взыскать с Дорохова 750 тысяч рублей, а также 500 тыс. рублей с партии и 1 млн рублей с информагентства, перепечатавшего пост Дорохова, но отсудил всего 5 тысяч.

Также он представляет в Европейском суде по правам человека интересы туляков, которые 26 марта 2017 года вышли на флешмоб-прогулку против коррупции, по её окончании к мирным гражданам применили силу сотрудники полиции. После этого на 49 человек составили протоколы, однако многие административные наказания удалось оспорить.