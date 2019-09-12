Президент Федеральной палаты адвокатов назвал отвратительными действия приставов в Тульской области и потребовал объяснений

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко потребовал немедленных объяснений правоохранителей по поводу применения силы в отношении адвоката Дмитрия Сотникова.



12 сентября в здании Новомосковского городского суда был задержан московский адвокат Дмитрий Сотников. Он приехал защищать обвиняемого обвиняемого в распространении наркотиков Эдуарда Долгинцева. На сегодняшнем заседании должны были допросить секретных свидетелей.

Однако судья Любовь Соловьева отказалась допустить адвоката к процессу, а когда тот начал возражать, позвала приставов и велела им вывести юриста за дверь. На видеозаписи, снятой в суде экспертом фонда «В защиту прав заключённых» Олегом Дубровкиным, видно, что приставы жёстко задерживают адвоката, а затем в наручниках волокут за руки по полу.

В травмпункте у Дмитрия Сотникова зафиксировали синяк на лице, а также ушибы уха и плеча. После этого силовики повезли адвоката обратно в суд, а затем обещали доставить в Следственный комитет.

«Видеокадры, демонстрирующие, как судебные приставы тянут по коридору адвоката в наручниках, вызывают возмущение и неподдельное отвращение. Только что-то очень серьёзное могло бы теоретически оправдать подобные действия. Если такие основания не будут предъявлены в ближайшее время, мы будем считать эти действия приставов преступными», — приводит слова Юрия Пилипенко сайт ФПА РФ.

По его просьбе к ситуации подключилось руководство Адвокатской палаты Тульской области. Вице-президент АП ТО Сергей Прозоров будет информировать федеральное руководство о развитии событий.