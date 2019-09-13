Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

13.09.2019 10:23

Тульская область по итогам Единого дня голосования 8 сентября оказалась регионов, показавшим наибольший процент надомного голосования.

Члены избиркомов пришли с переносной урной домой к 18,13% избирателей. Таким образом, проголосовавших дома оказалось на 4,14% больше по сравнению с выборами 2014 года.

Также в пятёрку вошли Тыва (13,39%, +3,53%), Волгоградская область (10,72%, +0,81%), Марий Эл (10,71%, -2,20%), Брянская область (10,52%, +1,44%), сообщил «Давыдов-индекс» со ссылкой на информационный канал Александра Пожалова.

При этом тульские наблюдатели отмечали многочисленные нарушения, связанные именно с надомным голосованием.

Так, например, в Арсеньевском районе на дому проголосовали 31,3% избирателей, в Белёвском — 28,7%, в Суворовском — 23%. Огромное количество заявок на дому от количества выданных бюллетеней обратили на себя внимание в ряде муниципалитетов: Песковатское (76,1%), Бряньково (68,1%), Северо-Агеевск (63,5%), Песоченское (59,6%), Ханино (51,5%), Кулешово (49,5%).

Как рассказал кандидат в депутаты Михаил Фёдоров, наблюдателям отказывали в праве присутствовать с переносной урной, на местах оказывалось, что люди не подавали заявления на надомное голосование. Кроме того, за 2 минуты члены избирательных комиссий якобы успевали обходить несколько квартир, а в некоторых заявлениях о надомном голосовании было указано неправильное время. При этом в участковой избирательной комиссии назвали это лишь «отдельными техническими ошибками», которые «в целом не влияют на действительность волеизъявления избирателей».

«На все жалобы с подозрительным временем был дан ответ о „технической ошибке“, что просто поставили неправильное время, т. к. у разных членов УИК часы показывали разное время. Выходит, что более чем на 40 участках члены УИК до сих пор не научились пользоваться часами! В Ханино члены УИК 1932 и вовсе умудрились оказаться в одно и тоже время в разных домах (причём не единожды). Переносная урна, которая покинула УИК в 8:50, в 8:40 уже находилась в квартире избирателя. Также на этом участке попадались интересные заявления, в которых избиратели, несмотря на то, что оставляли заявление на голосование в 11 часов дня, умудрялись „по документам“ проголосовать в 9 часов. Мистика!

Выяснялась ещё одна интересная деталь – практически на всех УИКах выписка из реестра переносного голосования не прочёркивалась снизу, создавая большой простор для голосования дополнительных человек, не оставлявших заявку на переносную урну. Дело в том, что согласно законодательству, число людей, к которым приезжает переносная урна в конкретном выезде должна соответствовать числу обращений от этих самых людей. И если фамилия человека отсутствует в выписке из реестра, то проголосовать на дому при данном выезде урны он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА, а в случае, если он всё же проголосует, то вся переносная урна должна быть признана недействительной. Обойти эту „деликатную проблему“ разные председатели УИКов пытались по разному. Подумаешь, взял 100 бюллетеней, а в ведомость записал 25. Но больше всего поразили заявления о голосовании на дому из села Сныхово – там вовсе отсутствовали адреса проголосовавших. Действительно, зачем лишняя информация.

Всё это можно объяснить двумя выводами: либо обычные члены УИКов обладают поистине супергеройскими способностями: сверхскорость (умение за 2 минуты обойти по три разных дома), телепортация (умение появиться в селе на расстоянии 7 км от участка через 5 минут), клонирование (одновременное нахождение в разных квартирах), дар предвиденья (к человеку, заказавшему переносную урну в 11 часов, приехали на 2 часа раньше заявки) и умение перемещаться во времени (выехав с УИКа в 8:50 приезжают к избирателю в 8:40). Либо результаты выборов в Суворовском, Белёвском и Арсеньевском районе были грубо фальсифицированы», — отметил Фёдоров.

Отказ наблюдателю в контроле за надомным голосованием
Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

Ответ на жалобу
Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования

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