Адвокат Дмитрий Сотников рассказал, что его вместе с коллегой избили в отделе СК по Новомосковску

Московский адвокат Дмитрий Сотников сообщил о побоях, которые ему нанесли в отделе Следственного комитета по Новомосковску Тульской области.



Напомним, Дмитрий Сотников был задержан 12 сентября в здании Новомосковского городского суда, куда он приехал защищать защищать своего подопечного Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в распространении наркотиков. На заседании должны были допросить секретных свидетелей.

Однако судья Любовь Соловьева отказалась допустить адвоката к процессу, а когда тот начал возражать, позвала приставов и велела им вывести юриста за дверь. Эксперт фонда «В защиту прав заключённых» Олег Дубровкин снял на мобильный телефон, как приставы жёстко задерживают адвоката, а затем в наручниках волокут за руки по полу.

В травмпункте у Дмитрия Сотникова зафиксировали синяк на лице, а также ушибы уха и плеча. После этого силовики повезли адвоката обратно в суд, а затем обещали доставить в Следственный комитет. К нему поехала новомосковским адвокат Светлана Заводцова.

По словам Сотникова, в отделе СК и к нему, и к Заводцовой, тоже применили силу.

«В следственном комитете Новомосковска меня и Светлану Заводцову также избили. Едем снимать побои! Обещали мне выдавать на каждый день повестки! Я спросил, задержан ли я. Сказали, что нет! Я попытался выйти, тогда меня стали избивать, прищемив руку дверью! У Светланы Заводцовой отобрали телефон и удостоверение, удалили видео моего избиения. Отдали вещи, когда уже её муж ворвался!» — написал он на своей странице в фейсбуке.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, узнав о случившемся в Новомосковском горсуде, потребовал немедленных объяснений правоохранителей по поводу применения силы в отношении адвоката.

«Видеокадры, демонстрирующие, как судебные приставы тянут по коридору адвоката в наручниках, вызывают возмущение и неподдельное отвращение. Только что-то очень серьёзное могло бы теоретически оправдать подобные действия. Если такие основания не будут предъявлены в ближайшее время, мы будем считать эти действия приставов преступными», — заявил он.