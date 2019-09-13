В Москве призвали дать уголовно-правовую оценку применению силы к адвокату в суде Тульской области

В Адвокатской палате Москвы назвали недопустимым превышением полномочий применение физической силы и специальных средств к адвокату Дмитрию Сотникову в Новомосковском горсуде Тульской области.



Юрист находился при исполнении своих профессиональных обязанностей, однако ему воспрепятствовали в защите подопечного, надели наручники и силой выволокли из суда, после чего отвезли в отдел Следственного комитета, где, по словам Сотникова, избили.

«Этим действиям должностных лиц должна быть дана не только дисциплинарная, но и уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении на сайте палаты.

Член Адвокатской палаты Москвы Дмитрий Сотников был задержан днём 12 сентября в здании Новомосковского городского суда, куда он приехал защищать защищать своего подопечного Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в распространении наркотиков. На этом заседании должны были допросить секретных свидетелей.

Однако судья Любовь Соловьёва, невзирая на предъявленный ордер, отказалась допустить адвоката к процессу, а когда тот начал возражать, позвала приставов и велела им вывести юриста за дверь. Те жёстко задержали адвоката, а затем в наручниках выволокли за руки по полу.

После этого Сотникова доставили в травмпункт, а затем в местный отдел Следственного комитета. При этом до с 16:00 до 04:00 мск он находился в сопровождении силовиков, но без статуса задержанного.

В следственном комитете Новомосковска к Дмитрию Сотникову, по его словам, также применили силу. Это зафиксировала на мобильный телефон приехавшая к нему коллега из Новомосковска Светлана Заводцова. У неё отобрали телефон и удостоверение — вещи отдали только после того, как в потасовку вмешался муж.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко потребовал немедленных объяснений правоохранителей по поводу применения силы в отношении Дмитрия Сотникова.