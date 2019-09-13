В Туле члена КПРФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за стрим с голодающим зоозащитником

Центральный районный суд Тулы оштрафовал члена КПРФ Алексея Лебедева на 200 тысяч рублей за прямую трансляцию в соцсети.



На своей странице во «ВКонтакте» Лебедев опубликовал стрим вместе с зоозащитником Юрием Корецких, который проводил одиночный пикет у здания правительства Тульской области.

9 августа баллотирующийся в депутаты Тульской областной Думы Юрий Корецких приковал себя цепью у входа в приёмную президента и сидел с плакатом против недопуска на выборы независимых оппозиционных кандидатов.

Трое его коллег, также выдвигавшиеся в депутаты члены КПРФ Алексей Лебедев, Михаил Фёдоров и Светлана Белоус, пришли к Корецких, после чего Лебедев вышел в прямой эфир и транслировал происходящее в соцсети. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех четверых и доставили в отдел полиции, где оставили до полудня следующего дня. Впоследствии прокуратура признала удержание кандидатов в депутаты сотрудниками полиции неправомерно долгим и внесла представление главе УМВД по Тульской области Сергею Галкину.

28 августа суд признал Юрия Корецких виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и выписал максимально возможный штраф — 20 тысяч рублей.

Алексей Лебедев был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Также должны состояться судебные процессы над Михаилом Фёдоровым и Светланой Белоус.

По итогам выборов, прошедших 8 сентября, Светлана Белоус по спискам избрана депутатом Тульской областной Думы, Алексей Лебедев прошёл в городскую, сейчас он сложил полномочия члена регионального парламента.