В суде заявили, что адвокат Сотников нарушал общественный порядок, препятствовал процессу и пытался напасть на судью

Управление судебного департамента в Тульской области привело свою официальную версию случившегося в Новомосковском городском суде.



Напомним, 12 сентября в здании Новомосковского горсуда был задержан московский адвокат Дмитрий Сотников, который приехал защищать защищать своего подопечного Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в распространении наркотиков. На этом заседании должны были допросить секретных свидетелей.

Однако, как сообщила правозащитница Ирина Яценко, судья Любовь Соловьёва, невзирая на предъявленный ордер, отказалась допустить адвоката к процессу, а когда тот начал возражать, позвала приставов и велела им вывести юриста за дверь. Эксперт фонда «В защиту прав заключённых» Олег Дубровкин снял на мобильный телефон, как приставы жёстко задерживают адвоката, а затем в наручниках волокут за руки по полу.

В управлении судебного департамента в Тульской области со ссылкой на материалы Новомосковского городского суда заявили, что Дмитрием Сотниковым была предпринята попытка срыва судебного заседания при рассмотрении уголовного дела по обвинению граждан Долгинцева Э. В. (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), Жаворонкова Д. В. (п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и Санкина Е. В. (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«Около 14:20 мск, во время допроса свидетеля, в зал судебного заседания без разрешения председательствующего судьи вошел гражданин, который, не называя себя, пояснил, что будет осуществлять защиту подсудимого Долгинцева Э. В. В связи с тем, что допрос свидетеля уже был начат, ему было предложено остаться в зале судебного заседания, и разъяснено, что вопрос о его допуске к участию в деле будет разрешён после окончания допроса свидетеля», — сообщила пресс-секретарь управления Судебного департамента Ольга Дячук

Отмечается, что при допросе свидетеля Сотников, будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью и на замечания не реагировал. Судья разъяснила ему статью 258 УПК РФ и сделала предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании.

«В связи с тем, что Сотников Д. В. не прекратил свои действия по нарушению общественного порядка, по распоряжению председательствующего судьи к нему была применена мера взыскания в виде удаления из зала суда. Добровольно покинуть зал судебного заседания Сотников Д. В. отказался, поэтому были приглашены судебные приставы по ОУПДС. Судья объявила перерыв, Сотников Д. В. покинул зал судебного заседания и вышел в коридор. После окончания перерыва в судебном заседании, в период времени примерно с 15:12 до 15:15, в нарушение установленных в суде правил, Сотников Д. В. встал возле двери, ведущей в зал судебных заседаний №3, и препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства.

Он вёл себя вызывающе, громко кричал, на законные требования судебного пристава по ОУПДС прекратить данные действия не реагировал. Далее, около 15:16, он побежал по коридору в сторону председательствующего по делу судьи Соловьевой Л. И., стоявшей возле входа в свой служебный кабинет. Его действия были пресечены судебными приставами по ОУПДС. Судья Соловьева Л. И. в результате попытки нападения не пострадала», — говорится в сообщении пресс-службы, также опубликовавшей запись с камеры видеонаблюдения.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственного отдела по Новомосковску, которые в настоящее время осуществляют проверочные мероприятия.

По словам Дмитрия Сотникова и его коллеги Светланы Заводцовой, которая после случившегося поехала защищать его интересы, в отделе Следственного комитета к ним применили силу. В СУ СК по Тульской области пока свою позицию не озвучили.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко после событий в Новомосковском горсуде потребовал объяснений правоохранителей по поводу применения силы в отношении адвоката.

«Видеокадры, демонстрирующие, как судебные приставы тянут по коридору адвоката в наручниках, вызывают возмущение и неподдельное отвращение. Только что-то очень серьёзное могло бы теоретически оправдать подобные действия. Если такие основания не будут предъявлены в ближайшее время, мы будем считать эти действия приставов преступными», — заявил он.

В Адвокатской палате Москвы, членом которой является Дмитрий Сотников, назвали недопустимым превышением полномочий применение физической силы и специальных средств к юристу и призвали дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц.