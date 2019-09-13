Избирком озвучил список депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва

13 сентября на внеочередном заседании избирательной комиссии утвердили постановление о результатах выборов депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва.



В состав новой думы прошли 36 депутатов: 24 — по одномандатным избирательным округам, 12 – по единому избирательному округу.

Из них 27 человек представляют партию «Единая Россия», по 2 — КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», по 1 — «Партию роста», «Коммунистов России» и «Партию пенсионеров».

В состав фракции «Единой России» войдут одномандатники Денис Бычков, Александр Рем, Николай Попов, Марина Белькова, Екатерина Толстая, Егор Атанов, Михаил Грязев, Юрий Кондрашов, Николай Воробьёв, Дмитрий Афоничев, Юрий Цкипури, Сергей Судницын, Игорь Панченко, Сергей Харитонов, Михаил Иванцов, Илья Курилов, Алексей Эрк, Алексей Альховик, Сергей Белов, Дмитрий Коженкин, Галина Алёшина.

Также в думу прошли одномандатники Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия»), Андрей Мазов («Партия роста»).

Среди победивших по единому избирательному округу КПРФ будут представлять Максим Дронов и Светлана Белоус, ЛДПР — Илья Киндеев, «Коммунистов России» — Юрий Моисеев, «Справедливую Россию» — Владимир Коптельцев, «Партию пенсионеров» — Виктория Ермакова.

Пока не определены обладатели пяти мандатов от «ЕР» — Николай Воробьёв, Николай Попов, Егор Атанов, Михаил Грязев, Галина Алёшина и Сергей Гребенщиков победили как одномандатники и набрали большое число голосов по единому округу. Предположительно, мандаты отойдут следующим по спискам Михаилу Дёмину, Марине Карташовой, Марине Левиной, Валерию Кравцову, Александру Ковалёву и Илье Степанову.