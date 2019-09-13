Главе администрации Тулы Евгению Авилову ищут замену

В Туле выберут нового главу городской администрации.



Действующий глава Евгений Авилов победил на выборах и станет депутатом гордумы. Пока его обязанности будет исполнять первый заместитель. Конкурс на занятие вакантного места проведут до 1 ноября.

Требования: от 18 до 65 лет; свободное владение русским языком; высшее образование не ниже специалитета, магистратуры; стаж муниципальной службы или работы по специальности от 4 лет.

Как сообщают СМИ, на кресло Авилова претендуют первый замглавы Владислав Галкин, министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев и замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Журавлёв.