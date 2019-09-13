В Тульской области набрали группу детсадовцев-кадетов

В Узловой полсотни детей младшего возраста приняли в кадеты МЧС. Перед вступлением на торжественном собрании они приносили присягу.



29 детей пойдут в кадетский первый класс, а 23 ребёнка, которым исполнилось только по 4 года — в детский сад, где создана специальная кадетская группа.

«На протяжении нескольких лет дети будут углубленно изучать историю России, этикет, учить воинские уставы и военные игры. Каждое утро малыши-кадеты будут начинать с правильного построения и поднятия Государственного флага. Традиции продолжат уже в школьных классах с кадетской системой воспитания. Такие есть в узловском лицее и гимназии», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Детей в кадеты принимал заместитель начальника 7 ОФПС подполковник внутренней службы Сергей Митрохин.

Первый такой набор прошёл в 2015 году. Сейчас начальное военное образование и воспитание получают 122 ребёнка. Для кадетов проводятся экскурсии пожарно-спасательной части, занятия по оказанию первой помощи, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.





