Федеральная палата адвокатов обратилась к сенатору Клишасу в связи с избиением юриста Сотникова

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин направил письмо сенатору Андрею Клишасу по поводу ситуации с избиением судебными приставами юриста Дмитрия Сотникова.



Добрынин просит содействия в скорейшем принятии мер, направленных на пресечение грубейших нарушений прав адвоката Дмитрия Сотникова, а также права его доверителя Эдуарда Долгинцева на получение квалифицированной юридической помощи, говорится на сайте ФПА РФ.

В письме статс-секретаря ФПА РФ сообщается, что 12 сентября в здании Новомосковского городского суда по поручению судьи Любови Соловьевой судебные приставы избили адвоката Дмитрия Сотникова и применили к нему спецсредства.

Отмечается, что судья Любовь Соловьёва, в нарушение УПК РФ, не допустила Дмитрия Сотникова к участию в судебном процессе, несмотря на наличие у него ордера и удостоверения адвоката, а затем, не мотивировав своего решения, приказала приставам вывести его за дверь.

Константин Добрынин приложил к письму флеш-карту с видеозаписями, на которых зафиксировано, как судебные приставы тянут по коридору адвоката в наручниках.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время адвокатское сообщество получит объяснение действий сотрудников Федеральной службы судебных приставов, до тех пор мы будем считать увиденное преступлением», – отметил Добрынин.

Он назвал произошедшее грубейшим нарушением прав адвоката, гарантированных УПК РФ и Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также права подсудимого на получение квалифицированной юридической помощи.

Сам Сотников также рассказал, что через два часа после случившегося следователь отдела СК РФ по Новомосковску опросил его в здании суда. Затем адвокату вызвали скорую помощь и назначили медицинское освидетельствование. Судмедэксперт засвидетельствовал наличие у юриста следующих повреждений: синяк на лице, ушибы левого уха и плеча, носа, правого глаза.

В 22:30 мск Сотникова вновь доставили в суд, где приставы уже составили протокол об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Он отказался подписывать протокол, и сотрудники ФССП России внесли соответствующую запись в документ.

После полуночи сотрудники МВД отвезли его в наркодиспансер для проведения медосвидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения, но анализы показали отрицательные результаты. После этого полицейские доставили адвоката в отдел СК, сотрудники которого, по словам Сотникова, также применили силу к нему и подоспевшей ему на помощь коллеге Светлане Заводцовой.

В отделе СК во втором часу ночи следователь попытался вручить юристу повестку о вызове на допрос под видом направления на судмедэкспертизу, но тот отказался принимать её, ссылаясь на отсутствие необходимого уголовно-процессуального статуса.

«Все сотрудники СКР были одеты в гражданскую одежду, они даже не представились. В кабинет вошёл начальник отдела, который в грубой форме распорядился следователю выписывать направления меня на медосвидетельствование каждый день. После этого они стали толкать меня животами. Я направился к выходу, однако один из сотрудников правоохранительных органов схватил мою руку и прищемил мне палец дверью. Далее правоохранители стали избивать меня руками по голове. Светлана Заводцова стала снимать происходящее, однако у нее выхватили телефон и удалили видео. Сотрудники СК России также хотели также отобрать у неё удостоверение адвоката, однако в кабинет вошел ее муж и помешал этому», — приводит комментарий Сотникова «Адвокатская газета», официальное издание Федеральной палаты адвокатов РФ.

По словам Сотникова, после инцидента он съездил в травмпункт соседнего города, где у него, помимо уже имеющихся повреждений, зафиксировали ушибы головы и травму пальца.

«Я опасаюсь возбуждения уголовного дела со стороны правоохранительных органов, которые, возможно, захотят привлечь меня к ответственности за нападение на судебного пристава. В этой связи я планирую обратиться, в частности, в СК России, в органы прокуратуры и Гильдию российских адвокатов», – отметил он.

Статс-секретарь ФПА РФ попросил Андрея Клишаса как главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направить на основании ст. 14, 17 Федерального закона от 8 мая 1994 г. №3-Ф3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» запрос в ФССП России и СК РФ в целях принятия мер, направленных на пресечение нарушений федерального законодательства.

Управление судебного департамента в Тульской области привело свою официальную версию случившегося в Новомосковском городском суде. В ней говорится, что юрист «будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью». Также он «отказывался добровольно покинуть зал судебного заседания, препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства» и, якобы, пытался напасть на судью.