Археологи нашли на Куликовом поле остатки древнего поселения

На Куликовом поле в Тульской области завершились раскопки на археологическом объекте Пустое Красное городище.



Такое название дали этому месту епифанские крестьяне в XVII веке, позже оно закрепилось и на картах этой местности.

Городище не раз обследовалось археологами, но никогда прежде не подвергалось раскопкам. В 2019 году археологи Государственного исторического музея сделали новые открытия.

Долгое время считалось, что первопоселенцы появились на этой территории в конце XII – начале XIII веков и происходили оно со стороны Пронского и Рязанского княжеств. Находки, сделанные на городище, ошеломили специалистов.

Были найдены керамические обломки сосудов, цвет, состав глины и орнамент которых свидетельствуют о том, что посуда была сделана лет на 50-80 ранее той даты, которую было принято считать началом заселения Куликова поля. Об этом же говорили и другие находки – стеклянные бусины, нательный крестик, железные ножи, шило.

Это городище отличается от других подобных объектов Куликова поля тем, что оно было заселено. Другие были городищами-убежищами, где люди собирались только переждать набеги кочевников, рассказали в музее-заповедника «Куликово поле».

Археологи также раскопали остатки наземных жилищ и хозяйственных построек с каркасно-столбовой конструкцией стен, деревянными крышами, присыпанными землёй.

Как преполагает начальник экспедиции, кандидат исторических наук Михаил Гоняный, первопоселенцы пришли в эту местность в первой половине – середине XII века с юга и юго-запада. С Куликова поля заселение проходило дальше на восток, на Нижнее Поочье, где основывается Рязань и другие города будущего Рязанского княжества.