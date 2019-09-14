АЮР Груздева вступится за пострадавшего в Тульской области адвоката

Ассоциация юристов России, председателем правления которой является экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, обеспечит контроль за соблюдением прав пострадавшего в Новомосковске адвоката Дмитрия Сотникова.



В АЮР напомнили, что адвокаты относятся к спецсубъектам, соответственно, в случаях, когда по отношению к ним осуществляются неправомерные действия, нарушителям грозят жёсткие санкции.

«Подтверждение фактов превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов должно означать привлечение виновных к уголовной ответственности по всей строгости закона», — отметили в АЮР.

В ассоциации добавили, что неприкосновенность судьи не является его личной привилегией, а предполагает повышенную ответственность за соблюдение закона.

Напомним 12 сентября в здании Новомосковского городского суда по поручению судьи Любови Соловьевой судебные приставы жёстко задержали находившегося при исполнении своих обязанностей адвоката Дмитрия Сотникова и применили к нему спецсредства, после чего волокли по полу в наручниках. В отделе Следственного комитета по Новомосковску, как рассказал юрист, к нему также применили силу.

В управлении судебного департамента в Тульской области заявляют, что юрист «будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью». Также он «отказывался добровольно покинуть зал судебного заседания, препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства» и, якобы, пытался напасть на судью.