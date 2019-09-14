Туляки заявляют, что их дом №19А по улице 9 мая превратили в помойку.



«Мусор несут все, кому не лень, даже на машинах привозят! И это под окна к жильцам», — рассказывают они.

В многоквартирном доме есть мусоропровод, однако с вывозом отходов проблемы. Бачки стоят прямо под окнами. По словам жителей, в начале сентября подожгли контейнер, горелый мусор никто не убирал 10 дней.

«3 сентября подожгли контейнер с мусором, а 12 сентября этот контейнер со всем содержимым всё ещё у нас под окнами. Мухи, вонь, крысы. Звонили несколько дней и в управляющую компанию, и в „Хартию“. Ничего. 10 дней горелый, тухлый мусор в 1 метре от наших окон. Кому звонить, губернатору?» — возмущены туляки.