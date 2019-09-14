В Тульской области на гражданина Таджикистана завели уголовное дело за удар полицейского

В Тульской области 31-летний гражданин Таджикистана стал фигурантом уголовного дела о насилии над полицейским.



По версии следствия, обвиняемый 15 июня 2019 года он нанёс удар сотруднику отдела МВД России по Заокскому району, который находился при исполнении должностных обязанностей. В ведомстве отмечают, что полицейскому были причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, уголовное дело будет рассматривать Заокский районный суд.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.