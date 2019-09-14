В Егнышёвке под видом санитарной вырубки уничтожают лес и перекрывают доступ к Оке

Жители деревни Егнышёвка и села Сотино Алексинского района призвали власти и прокуратуру остановить вырубку деревьев, загрязнение Оки и перекрытие доступа к водоохранной зоне.



Как утверждают алексинцы в обращении, Ока на протяжении последних лет мелеет из-за действий компаний, занимающихся добычей песка и щебня. Рыба уходит из реки.

Кроме того, в окрестностях Егнышёвки и Сотинского лесничества под предлогом санитарной вырубки уничтожается лес. Ранее министерство природных ресурсов и экологии Тульской области гарантировало восполнение утраченного лесфонда, сейчас отсутствие этого объясняют сдачей участка леса в аренду частной организации.

Кроме того, Оку загрязняют сбросы нечистот фирмы «Спецстрой», которой принадлежит база отдыха «Берёзовая роща», построенная на землях лесного фонда. Отходы сбрасываются в колодцы, которые переполняются, после чего всё стекает на землю вблизи береговой линии.

Также, по словам жителей, новые владельцы участков на берегу Оки перекрывают доступ к водоохранной зоне шлагбаумами и глубокими рвами.

Под обращением подписались полсотни жителей, полный текст приводит газета «Молодой коммунар».