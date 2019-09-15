В России хотят понизить возраст уголовной ответственности для живодёров

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили понизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.



Для этого необходимо внести статьи 245 и 258.1 УК РФ в список тех, по которым начинают судить с 14-летнего возраста.

Сейчас подростки от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если действия были совершены группой лиц в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.

Госдума начала сбор отзывов на законопроект.