Груздев договорился с АП и готовится к президентским выборам

Ассоциация юристов России, председателем которой является экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, начала подготовку к президентским выборами 2018 года.



АЮР продвигает своих наблюдателей из числа студентов юридических вузов.

Это предложение представители руководства АЮР высказали премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщает «Коммерсантъ», представители АЮР озвучили предложения ассоциации по организации работы с наблюдателями на выборах президента. Собеседники в ассоциации утверждают, что председатель её правления Владимир Груздев согласовал инициативу в администрации президента.