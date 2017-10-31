Груздев договорился с АП и готовится к президентским выборам

Ассоциация юристов России, председателем которой является экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, начала подготовку к президентским выборами 2018 года.
АЮР продвигает своих наблюдателей из числа студентов юридических вузов.
Это предложение представители руководства АЮР высказали премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Как сообщает «Коммерсантъ», представители АЮР озвучили предложения ассоциации по организации работы с наблюдателями на выборах президента. Собеседники в ассоциации утверждают, что председатель её правления Владимир Груздев согласовал инициативу в администрации президента.
Что-то Груздь в последнее время в каждую щель ломится. Заканчиваются отмытые миллиарды?
Да нет, просто хочется ещё... ещё... и ещё!!!! И желательно получить иммунитет — чтобы никто и никогда! ...Не думал посягнуть на заработанное «кровью и потом»!!!!