Груздев договорился с АП и готовится к президентским выборам

31.10.2017 10:51
Владимир Груздев

Ассоциация юристов России, председателем которой является экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, начала подготовку к президентским выборами 2018 года.

АЮР продвигает своих наблюдателей из числа студентов юридических вузов.

Это предложение представители руководства АЮР высказали премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщает «Коммерсантъ», представители АЮР озвучили предложения ассоциации по организации работы с наблюдателями на выборах президента. Собеседники в ассоциации утверждают, что председатель её правления Владимир Груздев согласовал инициативу в администрации президента.

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Что-то Груздь в последнее время в каждую щель ломится. Заканчиваются отмытые миллиарды?

    • Да нет, просто хочется ещё... ещё... и ещё!!!! И желательно получить иммунитет — чтобы никто и никогда! ...Не думал посягнуть на заработанное «кровью и потом»!!!!

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