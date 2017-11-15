На КЗЛМК наведались следователи

Сегодня на «Киреевский завод лёгких металлоконструкций» пришли из Следственного комитета.



Руководитель регионального следственного управления Александр Стариков встретился с собственниками и администрацией, а также разъяснил коллективу завода вопросы о нарушении трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы.

Эта встреча была инициирована следственным управлением в связи с поступающими в органы обращениями работников о долгах и сложившейся напряжённой экономической ситуации на предприятии.

По результатам состоявшейся беседы с администрацией предприятия были достигнуты принципиальные договорённости о выплате заработной платы и определены конкретные сроки погашения задолженности, согласно разработанному графику.

В конце прошлого года «Киреевский завод лёгких металлоконструкций» полностью погасил свои долги по заработной плате, которые составляли 8 млн рублей. Однако зимой 2017-го после временного улучшения ситуация на предприятии вновь стала ухудшаться. Рассчитаться с долгами руководство предприятия собиралось за счёт реализации проекта в Крыму — поставки своей продукции для строительства ПГУ-ТЭС в Симферополе.