16 ноября партия «Гражданская инициатива» заявила, что готовится выдвинуть телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты России.



После этого о выдвижении в президенты России заговорили Гордон, Чехова, Беркова, задумалась Волочкова.

Писатель-публицист, общественный деятель Николай Сапелкин считает, что спецоперация «Собчак» вряд ли затевалась, чтобы дать амбициозным девушкам новый повод для хайпа.

«Мне видится другое содержание „спецоперации“ – обеспечение легитимной преемственности власти. К верховной власти трудно прийти, но еще сложнее выйти живым. Мудрый и осторожный Иосиф Сталин несколько лет пытался добиться приемлемой для себя передачи полномочий, и был убит накануне реализации своей задумки. В политике не бывает одного сценария – „Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений“, учит Иосиф Виссарионович.

Итак, по одному из сценариев, участие Собчак может превратить ставшие скучными выборы в настоящий всенародный референдум. У Собчак громадный антирейтинг. Любые её идеи воспринимаются абсолютным большинством граждан резко негативно. Она уже заявила о передаче Крыма Украине и перезахоронении Ильича. В среде либеральной интеллигенции звучат схожие мысли. Выборы покажут истинное настроение россиян.

Учитывая, что выборы президента состоятся в день возвращение Крыма – 18 марта, то народным кандидатам будет герой Крымской весны Алексей Дюмин, нынешний губернатор святой Тульской земли. Он, кстати, выходец из Воронежа и одно время шла речь о том, что Дюмин может стать губернатором Воронежской области, после Гордеева.

Противостояние по линии Собчак – западная агентура – либералы-ельцинцы – псевдомонархисты и Дюмин – Крым – интересы Державы – сбережение народа, может разбудить наших сограждан и привести к урнам не менее 70% избирателей, из которых большинство поддержит молодого и энергичного генерала губернатора.

Владимир Владимирович спокойно перейдёт на пост спикера Совета Федерации или главы Госсовета, а может быть, например, возглавит фонд своего имени по возрождению русского села. Новый президент, победивший честно, имеющий мандат доверия от сограждан, а не от клуба олигархов, сможет взяться за решение накопившихся внутренних проблем, найти выход из тупика в международных отношениях. Думаю, о таком сценарии мы узнаем в дни новогодних каникул, с разъяснением в ежегодном послании президента Федеральному собранию, которое состоится в январе-феврале 2018 года. Но это всего лишь один из вариантов, реальная политика, повторюсь, многовариантна», — рассказал он «Блокноту Воронежа».