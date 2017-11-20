«Новоозерный» Дюмин получил «пятёрку» в «Кремлёвском рейтинге»

Центр развития региональной политики презентовал осенний «Кремлёвский рейтинг» российских губернаторов.



«Рост влияния федеральных групп на политику в регионах – один из главных трендов сезона. Среди наиболее усилившихся ФПГ можно отметить госкорпорации „Ростех“, „Роснефть“ и „Росатом“, а также частный бизнес в лице „группы братьев Ротенбергов“ и „группы братьев Ковальчуков“. Именно с ними предпочитают заключать аппаратные союзы политические группы, сформированные вокруг таких влиятельных федеральных чиновников, как Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Кириенко, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Вячеслав Володин и другие. Отдельно стоит отметить новую политическую силу – группу „новоозерных“, выходцев из силовых структур (ФСО и ФСБ), считающихся личными президентскими назначенцами», — комментируют составители рейтинга.

Тульский губернатор Алексей Дюмин вошёл в число лидеров, получив «пятёрку».

«Глава Тульской области Алексей Дюмин, один из немногих личных выдвиженцев президента, лидер политической группы „новоозерных“. По многочисленным сообщениям в СМИ рассматривается как вероятный „преемник“ Путина на пост Президента РФ. Так же, по некоторым данным, после президентских выборов может возглавить Министерство обороны. При этом показатели Тульской области остаются невысокими, например, госдолг региона вырос на 8%», — отмечает «Национальный эксперт».

Рейтинг был составлен на основе опросов ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналистов, общественных деятелей, политологов, представителей органов власти, социологов (всего более 100 экспертов). Кроме того, учитывались показатели медиастатистики, экономические показатели, инсайдерская информация.

В качестве дополнительных факторов, влияющих на политическую ситуацию в регионе, рассматриваются следующие параметры: «уровень беспокойства», включающий в себя действия, которые могут привести к угрозе политической стабильности; «элитные конфликты», низкий уровень доверия к губернаторам может быть спровоцирован наличием серьезных внутренних конфликтов; социально-экономический фактор; рост социальной напряженности; наличие гражданского протеста и т. д. Кроме того, особо оценивается инсайдерская информация о личности губернатора, отношения с ФПГ, вовлеченность в медиаскандалы, уровень поддержки со стороны федеральных структур и т. д.